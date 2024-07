Zezinho sobre Carolina Nunes: «Confiei nela (...) mas é assim a vida»

Zezinho, ex-concorrente d'O Triângulo entrou em direto no TVI Extra, de Flávio Furtado, para dar a sua versão da ligação com Carolina Nunes. «Tínhamos um caso e estava bastante sério», garantiu Zezinho, contando que ambos conheciam as famílias e amigos um do outro e que, antes de Carolina entrar na casa, tiveram uma conversa para esclarecer tudo: «Disse para eu esperar por ela (...) Depois foi o que foi (...) Confiei nela (...) mas é assim a vida».

Ao ser questionado por Flávio Furtado se acreditava na relação de Carolina com João Oliveira, ou se sentia que tinha sido jogo, Zezinho declarou: «Também acreditava na nossa relação e depois foi o que foi».

Apesar de tudo, Zezinho garante: «Nunca quis estragar a imagem dela».

Carolina Nunes e João Oliveira continuam no centro das atenções dos fãs. Após a gala final do Big Brother, o casal prestou declarações a Iva Domingues e falaram sobre como está a relação «fora da casa».

Carolina Nunes começou por garantir: «Tem sido ótima, só pode ser ótima. Se lá dentro resultava não vejo o senão de não resultar cá fora». Já João Oliveira adiantou: «Estamos a ser bem recebidos da parte de amigos e família um do outro. Está a ser excelente, tem tudo para correr bem».

Iva Domingues confrontou João Oliveira sobre o pedido de namoro e este frisou: «Vai ser mais íntimo. É como se estivéssemos já num relacionamento. Vai haver o que ainda falta. Escrito na areia, numa praia…vai acontecer».

Recorde a saída de João do Big Brother e o reencontro com Carolina Nunes: