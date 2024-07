«Houve excessos de intimidade (com David Maurício)?» Daniela Ventura responde: «Houve...»

Daniela Ventura foi indiscutivelmente uma das protagonistas do Big Brother 2024, dada a sua religião muçulmana e a sua grande aproximação a David Maurício. Na grande final, esteve até ao último minuto na esperança de ganhar os 100 mil euros, que acabaram por ser entregues a Inês Morais, deixando Daniela em segundo lugar. Hoje, dia 4 de julho de 2024, Daniela Ventura sentou-se frente a frente com Manuel Luís Goucha, no «Goucha», para recordar o passado, contar a sua história de vida e refletir sobre a sua passagem pela casa e o jogo que viveu.

Manuel Luís Goucha aproveitou para questionar Daniela Ventura sobre a relação com David Maurício, que não podia deixar de ser um dos grandes temas desta conversa. «Houve excessos de intimidade?» perguntou Goucha, ao que Daniela Ventura responde: «Houve... Demos abraços».

Manuel Luís Goucha aproveitou a oportunidade para confrontar Daniela Ventura, relativamente a um dos maiores rumores que circulou cá fora, durante o Big Brother: «É verdade que tem um filho?» Daniela foi sincera e esclareceu tudo. «Está ali sentado» disse a ex-concorrente com ironia, apontando para David Maurício, sentado atrás das câmeras. Depois, explicou que é tudo mentira: «É a maldade das pessoas» Veja o momento:

Daniela Ventura recorda a perda da mãe e não contem a emoção

A conversa começou com a vida familiar de Daniela, especificamente a mãe, que faleceu quando a ex-concorrente ainda era criança. Ao recordar uma canção de embalar que a mãe lhe cantava, Daniela acabou por não aguentar as lágrimas: «Não consigo». Manuel Luís Goucha consolou a convidada: «Calma...» Veja o momento:

Curva da Vida de Daniela Ventura, no Big Brother 2024

Foi logo na primeira gala do Big Brother 2024 que Daniela Ventura fez a sua Curva da Vida, para contar a sua história de vida, agora aprofundada no «Goucha». Um momento muito comovente, em que Daniela recordou a infância, a morte da mãe, um namoro abusivo e a descoberta do islamismo. (Re)veja aqui o momento que emocionou o país: