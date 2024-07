Alice Alves celebra aniversário com «peripécia» peculiar… Saiba tudo!

Alice Alves comemora hoje, dia 4 de julho, o seu 37.º aniversário, mas o seu dia não começou da forma mais pacífica nem habitual. A apresentadora da TVI partilhou com os seguidores a «peripécia» que viveu logo pela manhã acompanhada de uma foto: «A minha peripécia… dedo do pé partido! Agora vamos festejar, que não é todos os anos que se celebra com tanto estilo».

A apresentadora aproveitou ainda o dia especial para partilhar algumas fotografias de quando era mais nova. «Esta miúda de praia no pé e brincadeira na mão faz anos! Que nada, nem ninguém lhe tire o sorriso fácil, nem a vontade de ver o mundo», pode ler-se na descrição.