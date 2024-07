Márcia Soares é surpreendida com 'cheque' especial dos fãs e reage: «Não ganhei, mas venci»

Ontem foi noite de gala do Big Brother 2024. Chegou ao fim mais uma edição do reality show, e a vencedora foi a concorrente Inês Morais!

Após a final marcante, a comentadora Márcia Soares foi recebida pelos fãs com um presente especial! Fora do estúdio, Márcia Soares partilhou na sua rede social pessoal aquilo que recebeu. Na fotografia pode-se ver um "cheque" que tem escrito: «Márcia "Patroa da Porra Toda" Soares» e ainda: «Bem mais que cem mil euros, o carinho do teu grande público». A ex-concorrente do Big Brother 2024 reagiu: «Não ganhei, mas venci».