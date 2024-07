A história de como Inês Morais e o «Pedrinho» se conheram! «A nossa relação é muito especial...». Saiba tudo

Entrevista Exclusiva com Inês Morais: a vitória, o reencontro com o ‘Pedrinho’ e os projetos para o futuro!

Inês Morais, a vencedora do Big Brother 2024, esteve presente esta quarta-feira, 3 de julho, no programa «Goucha». A ex-concorrente foi surpreendida pelo seu namorado, o «Pedrinho».

À conversa com Manuel Luís Goucha, Inês Morais revelou que teve muito apoio da família- mas que o seu namorado, o «Pedrinho», não achou muita piada: «Não achou, mas é por isso que a nossa relação é muito especial».

A vencedora admitiu ainda que ficou surpreendida e muito feliz por ter contado com a presença do seu namorado e de uma das suas melhores amigas na gala final do reality show.

O casal namora há mais de um ano e conheceram-se em Coimbra, onde frequentavam o mesmo curso na Universidade de Sociologia. Foi através de um «amigo em comum» que os dois se conheceram.

«Para mim, a principal coisa no início foi o facto de ele ser a pessoa mais engraçada do mundo. Eu ria-me tanto com ele. No sentido de humor identificava-me tanto», admitiu Inês Morais.

Inês Morais recordou ainda que tinha cadeiras em atraso e, como o namorado é mais novo, acabava por frequentar algumas aulas em que ele estava: «Como lhe achava muita piada, foquei-me tanto, fui às aulas todas, conversava com ele sobre as aulas, sobre o que tínhamos de estudar… Ele tinha melhores notas do que eu».