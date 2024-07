Pedro Crispim partilha foto surpreendente de há 10 anos atrás: «Queria acreditar que ninguém ia reparar»

Pedro Crispim, comentador do Big Brother, partilhou uma fotografia sua no seu Instagram, de há 10 anos atrás, que chamou a atenção de todos.

O stylist salientou todas as mudanças que o tempo lhe trouxe ao seu rosto: «Já tinha passado por duas rinoplastias (...) a boca que mais parecia a expressão do desenho do cartão multibanco, que aparecia antigamente no ecrã, quando não tínhamos saldo possível para efectuar o levantamento».

Um dos grandes focos da publicação foi o cabelo: «Recusava-me a rapar a cabeça, pois no fundo queria acreditar que ninguém ia reparar que estava a ficar careca».

«Digamos que era um diamante à espera de ser lapidado… ou então, de um verdadeiro milagre» finalizou Pedro Crispim, de forma cómica. Veja a publicação: