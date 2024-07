As imagens inéditas e emocionantes do parto de Kelly Baron! Veja aqui

Kelly Baron e Pedro Guedes vão ser pais! Veja as primeiras imagens da barriguinha de grávida

Kelly Baron e Pedro Guedes foram pais!

Dia 24 de junho, o casal partilhou a chegada do filho, Miguel Guedes Baron! Na sua rede social, a ex-concorrente do Big Brother esceveu: «Estamos vivendo um sonho»

Durante a gravidez, Kelly Baron foi partilhando vários momentos. Esta quarta-feira, 3 de julho, o casal partilhou um vídeo com imagens inéditas e emocionantes do momento do parto e pós-parto.

«O verdadeiro significado de amor à primeira vista ♥️ Ficamos muito emocionados só de lembrar como foi este dia. O Miguel é tão querido e a cada dia que passa, mais se apaixonamos por ele. Te amamos filho 🙌🏻🙏🏻», escreveram na descrição do vídeo.