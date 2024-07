Zezinho dá a sua versão da relação com Carolina Nunes: «Disse para eu esperar por ela (...) Depois foi o que foi»

Goucha mostra-se na casa do 'Dilema': «Isto é um resort...» Veja aqui!

«Bem-vinda, Isabella», foi assim que Nelson Évora anunciou o nascimento da sua primeira filha, fruto da relação que mantem com Evy Alberola há mais de um ano. O casal anunciou a gravidez em janeiro de 2024, durante o programa «Dança com as Estrelas».

Nelson Évora foi concorrente do programa, apresentador por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo, e sagrou-se vencedor!

Veja a primeira fotografia da filha de Nelson Évora: