Há 2h e 19min

No «Em Família», recebemos Cláudio Ramos, o apresentador desfiou memórias de infância. Cláudio Ramos recorda o início da sua carreira na rádio antes da televisão e recorda o programa «Noites Marcianas», em 1999. O apresentador é surpreendido pela Voz do Big Brother e fala da sua paixão pelo programa. Conhecemos o lado de escritor do apresentador.