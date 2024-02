Mafalda Castro exibe «barriguinha de grávida» na festa dos 31 anos da TVI! Veja as imagens arrasadoras

Há 49 min

Mafalda Castro arrasa com um look na festa dos 31 anos da TVI!

Neste domingo, dia 18 de fevereiro, que a TVI celebra os 31 anos num evento mágico no Casino Estoril. A festa vai ser «um grande 31». Esperam-se muitas surpresas e momentos inesquecíveis!

Mafalda Castro apresentou-se na red carpet com um vestido super elegante. A apresentadora do Diário do Big Brother, escolheu um vestido preto e branco, sendo a parte branca um laço grande. Com o vestido justo, é notória a barriguinha de grávida de Mafalda Castro.

Recorde-se que Mafalda Castro anunciou a gravidez no passado mês de dezembro e agora veio ao programa «Dois às 10», naquela que foi a primeira entrevista após o anúncio.