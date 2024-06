Que amor! Mafalda Castro partilha mais um registo do filho: «9 dias deste bebé lindo perfeito». Veja aqui!

Grávida, Mafalda Castro começa o ano com novo visual! Veja as imagens arrasadoras

Grávida e estilosa: Inspire-se no look arrasador de Mafalda Castro!

«A grávida mais bonita». Mafalda Castro deslumbra em nova fase da vida. Veja as fotos da barriguinha!

Mafalda Castro exibe «barriguinha de grávida» na festa dos 31 anos da TVI! Veja as imagens arrasadoras

Mafalda Castro e Rui Simões deram as boas-vindas ao seu primeiro filho no dia 20 de junho e partilharam a novidade nas redes sociais.

A apresentadora do "Big Brother" anunciou o nascimento através do Instagram, onde partilhou a primeira foto do bebé Manuel: “A 20 de Junho nasceu a nossa pessoa favorita”.

Rui Simões também manifestou a sua felicidade nas redes sociais: “A 20/06/2024, às 17:50 horas, nasceu o meu melhor amigo”, escreveu na sua página de Instagram.

Esta nova fase na vida de Mafalda e Rui tem sido recebida com muito carinho por todos os seus seguidores.

Este sábado, 29 de junho, a apresentadora recorreu às redes sociais onde partilhou mais um registo do seu pequeno Manuel: «9 dias deste bebé lindo perfeito querido que eu quero guardar num potezinho para sempre», escreveu na legenda da publicação. Ora veja as imagens ternurentas: