Alice Santos sobre o primo TikToker conhecido como ‘Presidente de Portugal’: «Ele é tóxico»

Os segredos do telemóvel de Alice Santos: «Os meus ‘hatters’ puseram-me num ‘Reality Show’!»

Alice Santos foi expulsa d'O Triângulo na gala de domingo passado. A ex-concorrente esteve à conversa com a repórter digital, Mafalda Oliveira, que a desafiou a revelar os segredos do seu telemóvel.

«Quem é a pessoa mais tóxica que segues nas redes sociais?», questionou a repórter.

Alice Santos não hesitou e respondeu: «O meu primo, Duarte Carrasco, conhecido como ‘Presidente de Portugal’ é tóxico e não é por isso que eu deixo de gostar dele ou de me dar com ele. Eu respeito as escolhas de cada um».

O primo da concorrente também dá muito que falar nas redes sociais e os dois têm vários vídeos que gravaram juntos e se tornaram virais.

«Só come porcaria, só faz porcaria nesse sentido. Não é nada ativo, nem sequer pratica exercício físico. Nós somos opostos nesse sentido», explicou Alice.