Alice Santos 'apanhada' em médico convencional: «O médico era biológico?»

Em entrevista exclusiva ao digital da TVI, Alice Santos revelou os segredos do seu telemóvel. Durante o desafio, a repórter digital, Mafalda Oliveira, pediu à concorrente que mostrasse um vídeo que tivesse gravado, mas que nunca chegou a publicar.

A ex-concorrente recordou um episódio hilariante que passou no dia em que foi fazer analises a uma clínica para entrar n’O Triângulo. Alice foi vista por uma seguidora, que a confrontou com um comentário sobre a sua ida à clínica, tendo em conta que nas suas redes sociais a influenciadora digital defende que não «vai a médicos!»

«Eu fui apanhada a ir ao médico por causa do casting, eu tive de fazer analises para entrar. Eu tinha ido viral a dizer que não ia ao médico… Eu fui lá 20 minutos, estava de máscara e alguém me conseguiu reconhecer numa sala de espera numa clínica para eu fazer as analises para o Triângulo», começou por contar.

«E já estava a viralizar: ‘A Alice vai ao médico’ e ‘O médico era bio?’ e eu não podia dizer nada!», acrescentou.

Alice Santos recordou o cometário que recebeu nas redes sociais: «Em nome do Twitter, como foi a consulta? O médico era biológico?»

«Então eu tinha gravado um vídeo, mas nunca cheguei a publicar, a tentar explicar o facto de eu ter ido ao médico, mas a insinuar que era para alguma coisa que ia acontecer daqui a uns meses e eles iam perceber! Mas eu decidi não arriscar», contou.

A ex-concorrente mostrou, em exclusivo, o vídeo que gravou em resposta ao comentário a justificar-se nas redes sociais: «Este foi um dos que gravei e não publiquei, mas não podia mesmo!»