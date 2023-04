Isa Oliveira compra-se a Miguel Vicente: «Estão a tentar massacrar…»

Isa Oliveira: «Estou com o corpo disposto a levar com as balas»

Ao longo dos últimos dias, Isa Oliveira tem sido alvo de várias acusações por parte dos colegas e a concorrente parece ter chegado ao seu limite. Durante a tarde desta terça-feira, 18 de abril, Isa desabafou com Mariana Duarte e Sara Sistelo e confessou que está a «perder a paciência» para as criticas constantes dos colegas.

«Que obsessão por ti gigante, porque é que tudo vai dar a ti? As fitas também sou um peão porque também a fiz sem as ter feito. Já começo é a pensar até que ponto isto não é um jogo psicológico a ver se eu me passo da marmita e me vou embora daqui. Já começo a enjoar das atitudes das pessoas, juro», começou por dizer.

Isa Oliveira chegou até a comparar-se a Miguel Vicente, vencedor da última edição do Big Brother. «Estou a sentir-me o Miguel Vicente neste momento. (…) Estarem constantemente a dizerem a mesma mer*a, cansa! Estão a tentar massacrar», desabafou.