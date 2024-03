Bruna Gomes e Bernardo Sousa casaram na Madeira? Detalhes levantam suspeitas...

Bernardo Sousa e Bruna Gomes recordam pedido de namoro no Big brother: «Ficou uma lágrima no canto do olho»

Bruna Gomes e Bernardo Sousa viajaram até à Madeira e algumas fotografias partilhadas pelo casal levantaram suspeitas de um possível casamento.

No TikTok, Bruna Gomes partilhou um vídeo no avião com Bernardo Sousa e escreveu: «Num voo em direção a um novo ciclo».

Na varanda do quarto de hotel, Bruna Gomes partilhou um vídeo de um véu.

Nas redes sociais, Bruna Gomes e Bernardo Sousa partilharam uma imagem na qual, ainda que desfocada, é possível ver um cenário de cerimónia que remete para um casamento.

Bruna Gomes partilhou ainda o momento emotivo em que se encontrou com os pais e airmã, que também se encontram no arquipélago. Também Flávio Furtado e Luís Quina, bailarino do programa "Dança com as Estrelas", se encontram na ilha.

No entanto, até ao momento, nenhum elemento do casal confirmou o casamento.

Recorde-se que o casal se conheceu em 2022 no Big Brother Famosos onde ambos participaram e desde então, nunca mais se largaram.

Recorde o pedido de casamento: