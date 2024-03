Big Brother comunica troca de nomeados e mostra as imagens polémicas da prova Boomerang

No primeiro Extra do Big Brother, o anfitrião fez um importante comunicado aos concorrentes a explicar que ia fazer uma troca de nomeados. Depois do direto, foram analisadas as imagens da prova Boomerang ao pormenor e foi possível apurar o justo vencedor.

«Esta noite, decorreu a primeira prova boomerang (…)desta edição. O empate entre o André e o João levou a uma tomada de decisão do líder, que salvou o João, deixando o André nomeado», declarou o anfitrião, mostrando as imagens da prova a todos.

«O João vestiu o colete bem depois de terminar o tempo, e por isso, em bom rigor não houve empate. O justo vencedor é o André. Nunca é tarde para encerrar uma injustiça», declarou o Big Brother

Assim sendo, o André Silva deixou de estar nomeado. Já João Oliveira ficou em risco de sair na gala do próximo domingo.

Esta semana os nomeados, que vão a votos para Salvar, são: Carolina Nunes, Catarina Ribeiro, Daniel Pereira, Nelson Fernandes e João Oliveira.

Veja o vídeo com a explicação do soberano e também as imagens da prova.