Cristina Ferreira revela detalhes do seu dia a dia, desde que acorda. Saiba tudo!

Hoje, dia 7 de maio, Cristina Ferreira, a apresentadora do programa «Dois às 10», partilhou na conta de Instagram um vídeo que relata como é um dia na sua vida e quais as rotinas que acompanham as suas manhãs e tardes de trabalho.

O dia começa bem cedo, às 07h30 já está nos estúdios da Plural, com um treino de ginásio feito. Neste registo vai acompanhar todos os passos de Cristina Ferreira ao longo do dia. Na descrição do vídeo, pode-se ler: «Já estou cansada do meu dia e ainda agora vou apresentar o programa. Faltava uma parte».