Bruna Gomes foi pedida em casamento! A comentadora do Big Brother revela todos os detalhes

Bruna Gomes faz furor em mais uma gala do Big Brother! Saiba onde comprar o look da comentadora

Hoje, na gala de natal do «Big Brother», a nossa comentadora Bruna Gomes revela detalhes sobre o pedido de casamento, feito pelo companheiro e também ex-concorrente Bernardo Sousa. Segundo a influenciadora digital, o momento foi «super fofo», e conta tudo, «toda a gente foi embora depois da ceia, eu subi para tirar a maquilhagem e o Bernardo apareceu: quer casar comigo? (...) e os dois choramos... ele estava muito nervoso com medo que eu fosse dizer não!», revela a comentadora. Cristina Ferreira mostra-se muito feliz com a notícia e deseja todas as felicidades ao casal. Veja abaixo.