Bernardo Sousa revela reação caricata de Bruna Gomes à entrada no ‘Dança’: «Não vás muito bonito…»

É oficial! Estão anunciados os concorrentes do «Dança com as Estrelas»! Saiba quem são

Bernardo Sousa, ex-concorrente do «Big Brother Famosos», foi ontem apresentado como um dos concorrentes do programa «Dança com as Estrelas», que estreia já em janeiro do próximo ano.

Em exclusivo ao digital da TVI, o piloto contou o que acha do programa e como recebeu o convite: «Quando fui à apresentação da grelha em Queluz eu disse ‘fogo que fixe’, porque me lembro do programa e seguia», afirmou.

«Surgiu o convite e foi aquela coisa de ‘quero, mas tenho vergonha, tenho medo, não é a minha praia’. Eu disse logo que sim mas disse ‘no que é que eu me fui meter’, tipo Big Brother. Mas eu acredito que vá valer a pena, independentemente do tempo que dure lá dentro», acrescentou.

Bernardo Sousa sublinhou: «Não quero ser o primeiro expulso, isso é o mais importante, porque lá está, tu vais crescendo com a dança, vais te desenvolvendo como ser humano, vais ganhando mais capacidades e é sempre desafiante».

Quanto à reação da namorada, Bruna Gomes, à sua participação, Bernardo contou: «Nós rimo-nos e ela disse ‘bora, vamos’, mas disse ‘não vás muito bonito por causa das dançarinas’», afirmou entre risos, visivelmente bem-disposto.

«Ela sabe o jeito que eu não tenho para dançar, então está muito expectante porque acredita que vai ser super divertido e eu vou treinar com ela, portanto acabamos por fazer um dueto lá em casa», adiantou ainda o piloto.

Sobre a apresentação do programa, Bernardo afirmou: «O dia de hoje era mais para conhecer os dançarinos, os adversários. Conheço todos, é um bocadinho como estar na escola, mais em família e é menos difícil, porque o desafio é esse, conseguires estar à vontade e não tão envergonhado porque conheces as pessoas», rematou.