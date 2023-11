Há 2h e 32min

A apresentadora voltou a arrasar na escolha do look para apresentar mas uma gala do Big Brother.

Mais uma gala, mais um look de cortar a respiração. Cristina Ferreira escolheu desta vez um vestido cor de rosa comprido, com um laço grande, que destaca as curvas e a sensualidade da apresentadora.

A maquilhagem dá o toque especial ao look de Cristina Ferreira, acentuada sobretudo nos olhos. O cabelo está apanhado, acompanhando o requinte do look.

Veja na nossa galeria de fotos as imagens do look escolhido pela apresentadora, para a 12.ª gala desta edição do «Big Brother».