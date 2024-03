Débora Neves faz revelação sobre Hélder Teixeira: "Já conheci a princesa do Hélder"

Durante a última gala do Big Brother - Desafio Final, Cláudio Ramos falou um bocado com os ex-concorrentes e fez todas as perguntas. E obviamente que não podia deixar passar Débora Neves, isto porque os últimos concorrentes da casa acreditavam que havia um possível casal lá fora, Débora e Hélder.

Mas rapidamente Débora desmentiu qualquer relacionamento e acrescentou ainda que já conheceu a "princesa do Hélder". Reveja o momento.

Recorde o momento hilariante de Débora Neves e Hélder Teixeira no Big Brother Extra.