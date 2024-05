Em lágrimas, José Castelo Branco faz comunicado dirigido ao público: «Quem não deve, não teme»

José Castelo Branco esteve esta quinta-feira, dia 9 de maio, no Dois às 10, com Cláudio Ramos e Cristina Ferriera, onde se defendeu das acusações de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein. A apresentadora apresenta o caso como sendo «o mais mediático dos últimos tempos» e revela a proibição de José de se aproximar da mulher, Betty, a pedido da mesma.

No «Dois às 10», Cristina Ferreira pede sinceridade a José Castelo Branco, e olhos nos olhos, o socialite afirma que está inocente: «Zé, olha-me nos olhos, tens a certeza absoluta que no final deste processo vão dizer que estás inocente?» Confiante, o convidado do programa responde: «Tenho Cristina, porque o meu amor pela Betty é incondicional». Cláudio Ramos insurge-se e afirma: «Sabes quantas pessoas que agridem se sentam connosco e afirmam que nunca o fizeram?» Veja a resposta de José:

Cláudio Ramos questiona: «Estás a gostar do aparato mediático à volta deste caso?. José Castelo Branco responde: «Estou a achar medonho» e termina a entrevista em lágrimas e faz comunicado ao público:

Durante a dura conversa, Cristina Ferreira afirma: «De todas as vezes que te recebemos esta é a mais dura e difícil de todas.» e acrescentou ainda: «Enquanto não soubermos a verdade não te condenamos, mas se um dia isso acontecer, serás para nós os dois uma desilusão». José Castelo Branco afirmou não ter recebido nenhum sinal de que a mulher iria fazer esta queixa, até ao momento em que recebeu a visita do jornalista Abel Dias, sem que o marido tivesse sido informado: «Ele estava lá dentro e a Betty estava indefesa».

O relatório médico do hospital

«Penso que o meu grande pecado é estar sempre a defender a Betty (...) Eu estava sempre em cima dos médicos»

Cristina Ferreira confrontou o convidado e questionou: «Houve ou não houve momentos em que também foste agressivo com os médicos?», ao que José respondeu: «Agressivo em palavras (...) Acompanho a Betty em todos os internamentos (...) A Betty estava dopada!»

Na entrevista, o socialite foi confrontado sobre o relatório médico do hospital, que confirma o estado grave de saúde de Betty Grafstein, com “uma ferida traumática não sangrante do antebraço esquerdo e esfacelamento no cotovelo à esquerda”. Betty Grafstein terá contado aos médicos que foi empurrada pelo marido e o comportamento abusivo – físico e psicológico – é recorrente, apelidando o marido de «abutre».

Cristina Ferreira afirma: «Há um relatório. Há uma acusação que diz que a Betty no hospital, diz a médicos, enfermeiros e psicólogos que testaram a sua sanidade mental. Ela diz: Eu não o quero por perto. Ele fez-me isto. Eu estou assim porque ele me empurrou e isto é uma coisa que não é de hoje. Ela diz isto» Confrontado, o acusado responde: «Não é a Betty que eu conheço. A Betty sofreu muito no primeiro casamento (...) Sofreu de violência...»

«Os médicos quiseram-me afastar. Porquê? Porque eu sou muito chato. Porque eu sou muito intenso», disse José Castelo Branco, e acrescentou: «Eu não queria que aquele médico fosse o médico da Betty. Eu disse aos enfermeiros: Eu não quero este médico a tratar da Lady Betty».

«A cabala não foi dos médicos. A cabala foi outra coisa, outra história, que depois as duas se uniram», esclareceu. «Fizeram-lhe uma lavagem completamente cerebral»

A gravação exclusiva com as palavras de Betty

A meio da entrevista, José Castelo Branco foi confrontado com uma gravação de Betty. «Ele empurrou-me», ouve-se Betty declarar.

«É a voz da Betty. Há manipulação», reagiu Castelo Branco. «Sempre a segurei por trás para não cair, para não de desequilibrar». O socialite reagiu e alegou inocência. «Fizeram-lhe uma lavagem cerebral», «Há manipulação», alegou José Castelo Branco, garantindo que a mulher caiu três vezes no dia em que foi parar ao hospital.

«Ela caiu três vezes nesse dia», disse, alegando também que a Betty deu sinais de demência. «Ela no dia anterior não conheceu o meu filho».

«Na idade da Betty qualquer pessoa pode fazer uma lavagem cerebral», afirmou castelo Branco. «Eu fiz tudo por amor».

Cristina Ferreira confrontou José Castelo Branco: «Tu nunca tiveste nestes 30 anos nenhum episódio de violência em relação a ela». Ao que, o convidado reage: «Nunca! (...) Tudo mentira»

A primeira entrevista após ser ouvido em tribunal

José Castelo Branco alegou estar a ser vítima de uma «cabala» e garante estar inocente nas suspeitas de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein, com quem dividiu a vida nos últimos 30 anos: «Jamais poderia agredir a pessoa que eu mais amo», declarou. Numa entrevista exclusiva à CNN Portugal, José Castelo Branco questionou: «Como é que a Betty chegava aos 95 anos em bom e só agora é que está mal, porque está privada de mim? Consegue-me explicar isso?»

«Uma verdadeira cabala e muito bem armada», defende-se, não querendo, para já, denunciar quem considera estar por detrás do alegado plano. «Ainda não é altura de dizer, mas há muita gente implicada». Além disso, alega que a mulher, de 95 anos, não «não tem a menor das noções» do que se está a passar.

«Os médicos não gostam que eu caia em cima..»

Na mesma entrevista exclusiva à CNN Portugal, José Castelo Branco contou que entrou em conflito com os médicos de Betty no hospital, quando esta deu entrada, e antes da denúncia de alegada violência doméstica, feita pela unidade hospitalar. Uma tese já apresentada pelo seu advogado, em declarações aos jornalistas.

«Eu disse ela precisa de sódio (…) sabe quanto ela estava de sódio? 114. Os valores normais para uma pessoa de 95 anos é 135/136. (…) Eles ficam danados comigo (…) Os médicos não gostam que eu caia em cima e eu andei sempre em cima deles. Eu acompanho a Betty para todos os médicos, para todos os internamentos, eu fico a dormir…», declarou, dizendo estar preocupado com Betty. «Ela está nas não de pessoas que eu não conheço, ela está entregue a pessoas que não são da minha confiança. Eles fizeram tudo para me afastar…»

«Eu sei dar contas a Deus Nosso Senhor. E agora presto contas à justiça. E de cabeça erguida», garantiu José Castelo Branco, acrescentando: «Vão me dizer qual é o crime de violência doméstica que eu honestamente não sei».

Veja a entrevista completa aqui.

As medidas de coação aplicadas a José Castelo Branco

José Castelo Branco foi ouvido esta quarta-feira no Tribunal de Sintra em primeiro interrogatório e ficou a conhecer as medidas de coação. Castelo Branco está proibido de contactar por qualquer meio com a vítima, Betty Grafstein, ou seja, não pode permanecer no estabelecimento hospitalar onde a vítima se encontra, nem na casa onde Betty se vai instalar após receber alta do hospital. Castelo Branco não poderá estar a menos de um quilómetro da mulher.

José Castelo Branco foi detido esta terça-feira, dia 7 de maio, pela GNR com um mandado emitido pelo DIAP de Sintra. O socialite preparava-se para dar nessa manhã uma entrevista ao programa Dois às 10, da TVI.