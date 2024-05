O Deus Grego da internet! Gil Teotónio arrasa com corte de cabelo diferente. Veja as fotografias!

Fora da casa, Gil Teotónio arranca suspiros! Confira aqui esta galeria cheia de fotografias arrasadoras do concorrente com os seus longos cabelos loiros!

Gil Teotónio é um jovem preocupado com a sua imagem, sonhador e opinativo! Estudou Ciências da Comunicação no Porto, mas não gostou do curso e resolveu trocar, entrando mais tarde em Marketing.

Há uns anos atrás, lançou uns vídeos seus no Tik Tok que viralizaram e isso motivou-o a perseguir o sonho de ser modelo. Diz ter grande “inteligência emocional” e estar mais habituado a “incomodar os outros”, do que a deixar-se incomodar.

Atualmente vive em Barcelona com o namorado e regressa a Portugal para mexer com a casa do Big Brother!