Débora Neves denuncia mentira de Hélder Teixeira e é surpreendida em direto! Veja o momento insólito

Esta quinta-feira, 7 de março, Débora Neves esteve presente no Extra do Big Brother – Desafio Final. A ex-concorrente juntou-se a Flávio Furtado e aos comentadores em estúdio para comentar os últimos acontecimentos do Reality show. A expulsão de Hélder Teixeira esteve em destaque e Débora foi confrontada sobre a proximidade que os dois mantiveram dentro da casa mais vigiada do país.

«Vocês só estragam uma casa. Deus queira que ele não tenha princesa porque eu gostava muito de vos ver juntos. Se vocês decidirem formar casal, metam câmaras nos quatro cantos que há pessoas que vão pagar para vos assisti», brincou Flávio Furtado.

Débora Neves voltou a referir que Hélder Teixeira não faz o seu género de homem e excluiu qualquer hipótese de um futuro envolvimento entre os dois. ‘«Não vai acontecer. Eu vou ser sincera, ele pode não ser má pessoa mas ele é demasiado egocêntrico, não faz o meu estilo de todo, é mesmo demais. Eu sou exigente», explicou.

A ex-concorrente aproveitou para esclarecer algumas afirmações de Hélder Teixeira e acusou o colega de ter mentido durante uma gala. «Eu também não estou muito contente com certas coisas que ele disse e estou aqui. Hélder, também não estou muito satisfeita com o que tu disseste porque tu mentiste», revelou.

«Na gala onde eu estava presente, antes de sair, disseste que eu me despi à tua frente e que não conseguias aguentar certas coisas porque não era fácil porque eu me despi à tua frente. Hás-me de dizer onde é que isso aconteceu porque eu nunca me despi à tua frente, ia sempre às casas de banho», esclareceu Débora.

Em direto do Extra, Hélder Teixeira ligou para Débora Neves e fez um pedido insólito. Veja o momento inédito:

Momentos depois do telefonema, o ex-concorrente interrompeu o programa, por causa de um carregador de telemóvel. Já fora do direto, os dois foram apanhados atrás das câmaras e dos cenários a conversar.... Veja aqui as imagens inéditas:

Hélder Teixeira acabou por ser confrontado por Débora Neves, em direto: «Eu alguma vez me despi à tua frente?», questionou a ex-concorrente. Veja aqui: