Hoje às 10:23

No Big Brother - Desafio Final, Érica Silva desabafa com Débora Neves sobre a sua futura atitude na liderança de Bruno Savate. A concorrente afirma que não vai colaborar com a liderança do colega.

Érica mostra-se revoltada: "Eu não existo aqui para ele... Ele está-me a fazer um funeral, portanto não merece a minha avaliação". E acrescenta: "Ele não vai ler a minha avaliação, eu não existo aqui para ele, então acho que não vale a pena avaliar". No fim, garante: "Vou aguentar até não poder mais".