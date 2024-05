Na reta final da gravidez, Mafalda Castro responde a curiosidades dos fãs: «Sentes medo...». Saiba mais!

Grávida e estilosa: Inspire-se no look arrasador de Mafalda Castro!

Mafalda Castro está na reta final da gravidez e por isso quase a conhecer o primeiro filho.

Nesta quinta-feira, 9 de maio, a apresentadora do Diário do Big Brother, decidiu abrir uma caixa de perguntas na sua conta de Instagram e esteve a responder a várias curiosidades dos seus seguidores.

Questionada por um fã, Mafalda Castro revelou os sintomas que teve ao longo da gravidez e reforçou ainda que o pior foi mesmo o primeiro trimestre: «Tive enjoos! Passou a partir das 12/13 semanas», explicou. A apresentadora disse ainda que só teve algum cansaço e sentia-se inchada nos tornozelos e nas mãos.

«Sentes medo com esta mudança na tua vida?». Mafalda Castro garantiu: «Claro que tenho. Acho que faz parte do entusiasmo e o medo andarem de mãos dadas nesta altura».

Um seguidor questionou ainda quantos quilos é que a apresentadora já aumentou desde o começo da gravidez: «Não faço ideia nem quero saber. O meu foco é comer quando tenho fome e comida nutritiva e saudável. Já passo a minha vida com uma pressão gigante com o meu corpo, não quero nesta fase pensar no mesmo», respondeu.