Bruno Savate submete-se a cirurgia estética: «Vou perder as minhas gordurinhas localizadas». Veja as diferenças!

Bruno Savate, vencedor do Big Brother – Desafio Final, revelou no Instagram que recorreu a uma lipoaspiração.

«Vou perder as minhas gordurinhas localizadas», começou por contar, mostrando-se no Hospital da Luz Oiã, onde foi realizada a cirurgia.

«Em março de 2023 iniciei o meu processo de transformação corporal com a HD Harmony – Clínica de cirurgia plástica e reconstrutiva. O primeiro passo foi perder peso com o balão gástrico (procedimento simples, não invasivo, sem recurso a endoscopia nem anestesia). Em pouco meses consegui perder 9kg! O balão gástrico foi, sem dúvida, a solução ideal!», começou por escrever na legenda da publicação onde mostra as diferenças.



«No vídeo podem ver as imagens do antes e depois do balão gástrico. De forma a dar continuidade à minha transformação corporal e às melhorias que desejo ver no meu corpo, submeti-me recentemente a uma lipoaspiração. Para os mais curiosos, no vídeo acima podem ver imagens exclusivas do bloco operatório! Ainda a recuperar, e nas mãos de excelentes profissionais de saúde, convido-vos a ficarem desse lado para verem o resultado final!», rematou.