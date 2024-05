Inês Morais partilha fase negra na curva da vida: «Não conseguia comer. Eu Não conseguia dormir. Estava cheia de dores»

Em mais uma noite de gala extra, sábado, dia 11 de maio, assistimos à curva da Vida da concorrente Inês Morais. Com apenas 24 anos, Inês já teve problemas de saúde graves e recorda alguns dos momentos mais complicados por que passou. Esta curva da vida é marcada por lágrimas e muitas emoções fortes. Saiba tudo aqui.

Inês Morais começou por recordar: Eu nasci no dia 23/11/1999 em Viseu (…) A minha infância foi muito feliz». Ao falar da família, Inês partilhou: «Nasci numa família muito barulhenta. Muito grande. A minha mãe trabalhava na antiga empresa da minha família e o meu pai também. Tinham uma empresa de gruas que o meu avô fundou quando veio de Angola. Não me faltava nada e à minha família também não».

As emoções vieram à flor da pele da concorrente ao relembrar doença da mãe: «A minha mãe adoeceu e eu tinha 2 anos. Esteve mesmo para morreu e eu não me apercebia de nada. Não tinha essa noção. Lembro-me da minha mãe aparecer em casa sem cabelo. Lembro-me de encontrar umas perucas. Custa-me mais pensar agora». Felizmente, a mãe da Inês recuperou, afirmou a concorrente visivelmente emocionada: «Ela esteve mesmo muito mal, mas conseguiu».

Inês enfatizou a boa relação que nutre com a mãe: «É a melhor mãe do mundo e eu às vezes é que tenho de ser mãe dela. Sinto que ela tem uma certa ingenuidade que me preocupa e eu tenho de andar atrás dela a ver se está tudo bem». Ao terminar de explicar a fase difícil da vida da mãe, Inês revelou: «Quando a minha mãe recuperou da doença ela e o meu pai divorciaram-se». Filha de pais separados, Inês afirma: «A minha mãe não sentiu o apoio do meu pai naquele tempo (…) Eu falo com ele às vezes por videochamada e depois foi para o Brasil, onde está agora e onde eu tenho um irmão» e acrescenta: «Já me habituei à falta dele».

A vida de Inês Morais teve dias negros: «Eu tive na minha adolescência alguns excessos. Álcool, tabaco, às vezes uns charros. Não foi nada muito problemático, mas era sistemático. Estragava-me toda por dentro e estragou-me toda».

A concorrente conta ainda mais acerca dos tempos difíceis pelos quais passou: «Aos 16 anos fui morar para Coimbra e senti-me um bocado perdida nesta fase. Tinha a minha irmã que era a minha encarregada de educação. Era só uma universitária que se queria divertir. Ela ia às festas, mas depois chegava a casa e dizia que eu tinha de ir às aulas (…) A minha irmã meteu-me mais de castigo do que a minha mãe», contou.

Durante a curva da vida, Inês revela um dos momentos que mais a marcou de forma negativa: «Tive um momento muito triste quando eu não entrei em Direito. As médias subiram e eu não consegui entrar. Chorei tanto nesse dia». Dias melhores vieram na vida da concorrente: «Tinha entrado em sociologia e foi muito importante para mim». Foi nesta altura que Inês conheceu o atual namorado e amor da sua vida, o Pedrinho: «Sentia-me completamente apaixonada. É a pessoa que mais me diverte. Rio-me tanto com ele que me doi a barriga».

A saúde de Inês também passou por fases menos boas, e, em lágrimas, recorda: «Em 2020 foi aqui que eu percebi que tudo o que andei a fazer me prejudicou muito. Estou na cama e sinto o meu coração a bater muito rápido. Fiz alguns exames e disseram que estava tudo bem, mas para esperar». Através de uma segunda opinião, a participante descobriu algo anormal para a idade que tinha: «A médica disse que não era normal, mas que podia estar a fazer uma trombose na veia do pulmão. Fui transferida para outro hospital, mas estávamos em 2020. Não podia receber visitas. Chegou o médico e disse – Inês tem noção, estás quase a morrer». A chorar, a concorrente acrescenta o que sentiu neste momento transformador: «Eu tive tanto medo nessa altura e aí mudou tudo! Deixei de fumar, deixei de sair à noite...»

«Não queria estragar mais o meu corpo.»

Depois do susto, Inês continuou a relembrar momentos importantes: «Fui tirar o mestrado em Barcelona. Sentia-me tão bem lá, especialmente porque tinha o meu Pedrinho. Quando acabam os 6 meses de Erasmus do Pedro lá, ele voltou e eu fiquei em Barcelona.» Nisto, a concorrente recorda novo problema de saúde: «Eu não conseguia comer. Eu não conseguia dormir. Fui para o hospital a meio da noite. Eu estava cheia de dores. Deram-me alta às 4h da manhã com uma infeção renal». No dia seguinte, regressou a Portugal e foi novamente internada: «Disseram que tive muita sorte em ter chegado ali. Estava a fazer uma infeção generalizada, o meu rim estava enorme. Completamente dilatado. Tirei o rim e correu tudo bem. Agora apetece-me ser saudável e viver.».

«Não tenho problema nenhum em chegar lá fora e ser cancelada por todas as redes sociais Não tenho medo nenhum. Sou autêntica.» Finalizou a concorrente após partilhar a sua curva da vida. Veja aqui o momento completo: