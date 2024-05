Após momento de tensão, Francisco Monteiro partilha reflexão: «O problema do mundo de hoje...» Veja aqui!

Francisco Monteiro surge com acessório e deixa fãs rendidos: «Elegante e com classe». Veja as imagens!

A gala do Big Brother deste domingo foi marcada por um momento tenso que envolveu a avó de Catarina Miranda, Rosário, que se exaltou em direto com a opinião do comentador Francisco Monteiro sobre o «jogo» da concorrente.

Márcia Soares, que também é comentadora, declarou. «Ainda bem que a Catarina Miranda é uma grande jogadora, ainda bem que temos a jogadora da casa. É verdade que ela foi com muito jogo estudado lá para dentro, mas graças a Deus que assim foi. Entrega-nos conteúdo, dinâmicas, temos momentos pesados, mas também temos muitos momentos bons. Ela não esconde isso a ninguém, ela é uma grande jogadora, ela vai para jogar e eu estou muito agradecida de ter a Miranda no jogo».

Depois, Francisco Monteiro explicou a sua opinião «sincera» sobre Catarina Miranda a Cláudio Ramos. «Queres que diga a minha opinião muito sincera, era para dizer há muito tempo, era para fazer um post no meu Instagram, mas pensei ‘não vale a pena’. Para mim a Catarina Miranda é a maior jogadora de sempre de um reality show e uma das piores concorrentes de sempre de um reality show. Uma coisa é ser um jogador de reality show e outra coisa é ser um concorrente. Jogador todos podemos ser. Um concorrente é uma coisa inata, tu não consegues ser um bom concorrente se não tiveres as características já reunidas antes do reality show. O jogador qualquer um pode ser, pura e simplesmente tens de jogar com tudo. Ela é a maior jogadora de sempre. Para mim os maiores jogadores de sempre de reality shows é a Catarina e o Miguel (Vicente) e são exímios a fazer isso. Agora não quer dizer que sejam bons concorrentes. São coisas completamente distintas», declarou Zaza.

Nessa altura a avó de Catarina Miranda mostra-se exaltada e é acalmada por Cláudio Ramos.

Veja o vídeo do momento:

Esta segunda-feira, 13 de maio, Francisco Monteiro partilhou uma imagem com uma frase do filósofo Bertrand Russellnas suas redes sociais. «O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas», podia ler-se na imagem partilhada pela comentador.

Veja aqui: