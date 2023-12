Há 2h e 27min

Bruna Gomes está noiva do namorado, Bernardo Sousa! A novidade foi anunciada nas redes sociais do casal esta segunda-feira, 25 de dezembro. Na gala do Big Brother, estivemos à conversa com a comentadora do Reality show que se mostrou muito entusiasmada com esta nova etapa da relação e revelou alguns detalhes do pedido de casamento! Veja o vídeo!