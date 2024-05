José Castelo Branco revela as palavras de Betty perante o Juiz do Tribunal

José Castelo Branco deu a primeira entrevista após deixar o Tribunal de Sintra e conhecer as medidas de coação aplicadas por suspeitas de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein, com quem dividiu a vida nos últimos 30 anos. Em entrevista exclusiva à CNN Portugal, José Castelo Branco afirmou estar inocente e estar a ser vítima de uma «cabala.

Ao jornalista da CNN, contou as palavras que a mulher disse perante o Juiz. «Ainda hoje foi ouvida pelo juiz e pelos advogados. Eles insistiram e insistiram e insistiram. Tinha uma psicóloga de um lado e uma médica, a tal médica janota, do outro lado. E a única coisa que ela disse, vou dizer aqui em primeira mão e para todos vocês saberem, foi ‘empurrou-me’. Eu? Empurrar?», questionou Castelo Branco, acrescentando: «E a seguir disse: ‘não quero falar mais e o meu filho não gosta de mim’ e começou a chorar copiosamente. ‘O meu filho não gosta de mim’», contou, dizendo ainda: «O meu medo, o meu horror, neste momento ela está nas mãos de pessoas que eu não conheço. Ela está entregue a pessoas que não são da minha confiança. Eles quiseram-me afastar. Eles fizeram tudo para me afastar...».

Sobre a denúncia feita por um antigo empregado, o socialite questionou: «Quem é esse funcionário? Que não tem nome e fala o telefone? (..) é tanta mentira (…) eu não estou a mentir (…) «O que me importa é a saúde da minha Betty»

«Jamais poderia agredir a pessoa que eu mais amo»

«Jamais poderia agredir a pessoa que eu mais amo», declarou, ainda. «Como é que a Betty chegava aos 95 anos em bom e só agora é que está mal, porque está privada de mim? Consegue-me explicar isso? »

«Uma verdadeira cabala e muito bem armada», defende-se, não querendo, para já, denunciar quem considera estar por detrás do alegado plano. «Ainda não é altura de dizer, mas há muita gente implicada».

Na mesma entrevista exclusiva à CNN Portugal, José Castelo Branco contou que entrou em conflito com os médicos de Betty no hospital, quando esta deu entrada, e antes da denúncia de alegada violência doméstica, feita pela unidade hospitalar. Uma tese já apresentada pelo seu advogado, em declarações aos jornalistas.

«Eu disse ela precisa de sódio (…) sabe quanto ela estava de sódio 114, os valores normais para uma pessoa de 95 anos é 135/136. (…) Eles ficam danados comigo (…) Os médicos não gostam que eu caia em cima e eu andei sempre em cima deles. Eu acompanho os médicos para todos os médicos, para todos os internamentos, eu fico a dormir…», declarou, dizendo estar preocupado com Betty. «Ela está nas não de pessoas que eu não conheço ela está entregue a pessoas que não são da minha confiança. Eles fizeram todos para me afastar…»

«Eu sei dar contas a deus nosso senhor. E agora presto contas à justiça e de cabeça erguida», garantiu José Castelo Branco, acrescentando: «Vão me dizer qual é o crime de violência doméstica que eu honestamente não sei».

Veja aqui a entrevista completa

José Castelo Branco foi ouvido esta quarta-feira no Tribunal de Sintra em primeiro interrogatório e ficou a conhecer as medidas de coação. Castelo Branco está proibido de contactar por qualquer meio com a vítima, Betty Grafstein, ou seja, não pode permanecer no estabelecimento hospitalar onde a vítima se encontra, nem na casa onde Betty se vai instalar após receber alta do hospital. Castelo Branco não poderá estar a menos de um quilómetro da mulher.