Goucha mete-se com Cristina Ferreira: «Temos a raquete de ténis e o anel de brilhantes. Vai ter de casar!»

Há 2h e 30min

Manuel Luís Goucha meteu-se com Cristina Ferreira na gala dos 31 anos da TVI, no Casino Estoril. Goucha deu vida a um atrevido juiz e ditou sentenças. A mais hilariante foi dirigida a Cristina Ferreira por causa de João Monteiro. «Temos a raquete de ténis e o anel de brilhantes. A pena? Vai ter de casar! Eu aconselho a Basílica de Mafra e com transmissão em direto na TVI...» Veja aqui a reação de Cristina Ferreira e de todo o Casino Estoril