Momento a dois! Renata Andrade experimenta vestidos e Alex Ferreira fica derretido: «Um homem não aguenta»

Alex Ferreira derrete-se com prova de vestidos de Renata Andrade: «Um homem assim não aguenta»

No Big Brother, Arthur Almeida foi o concorrente expulso na gala do passado domingo, deixando Renata Andrade de rastos e novamente mais próxima de Alex Ferreira. No quarto, a concorrente aproveitou um momento a sós para experimentar vestidos à frente do concorrente, deixando-o de «queixo caído»....

Alex partilhou alguns comentários durante o momento e Renata disse também: «O problema é que eu sou jeitosa (...) Fica-me tudo bem» O momento entre os dois acabou por ser interrompido pela entrada de Margarida Castro no quarto: «Renata, arruma as tuas merd*s». A concorrente do Porto reagiu: «Estou aqui a ver se dou um ataque cardíaco ao Alex e já vou».