Miguel Vicente reage a comunicado do Big Brother sobre incidente com Savate: «Hoje abandono o programa»

Há 1h e 14min

No Big Brother - Desafio Final, Bruno Savate perde a calma após várias provocações e vai em direção a Miguel Vicente, mas os colegas param-no antes que algo aconteça. Savate comenta as imagens do momento, pede desculpa e explica o que aconteceu. O anfitrião faz um comunicado e anuncia as consequências dos atos dos concorrentes e Miguel Vicente reage negativamente, anunciando que vai abandonar o programa.