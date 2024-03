Há 46 min

No Big Brother, o especial com Cláudio Ramos foi marcado por imagens do alegado envolvimento de Érica e André. De seguida, o ambiente na casa fica de cortar à faca e Érica, visivelmente alterada, ameaça desistir. Faz as malas em frente a Ana Barbosa a chorar e aos gritos. No confessionário com Vina e Ana, Érica volta a frisar que não aguenta mais as atitudes de André.