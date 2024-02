Há 2h e 31min

No Big Brother – Desafio Final, hoje, sendo o 31º aniversário da TVI, é também dia de gala! Os concorrentes descobrem o que disseram nas costas uns dos outros. António Bravo justifica o que disse sobre Vina Ribeiro. Bruno Savate mostra-se implacável com atitude de António em combinar nomeações com Ana Barbosa.