Hoje às 00:21

No Extra do Big Brother - Desafio Final, vemos e comentamos as últimas imagens da casa com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Gonçalo Quinaz, Teresa Silva e Diana Lopes. Teresa Silva critica «a ironia tola» de Bruno Savate, considerando que as brincadeiras do concorrente não têm «graça nenhuma».