Cifrão sobre Angélico Vieira: "Eu tive esse minuto de vida com ele aqui atrás..."

O cantor Vítor Fonseca (Cifrão) e Manuel Luís Goucha sentaram-se para uma conversa de e com o coração. Um conversa que já estávamos à espera há algum tempo.

O cantor dos D'ZRT recordou Angélico Vieira e referiu que o sentiu durante os concertos da Tour da banda. Cifrão referiu que "sabes aquela altura que tu dizes, eu dava tudo para ter mais um minuto com aquela pessoa, eu tive esse minuto de vida com ele aqui atrás, não vi, mas senti-o".

Recorde-se que o cantor Angélico Vieira fazia parte da banda D'ZRT que se tornou conhecida com os "Morangos com Açúcar" , perdeu a vida num acidente de viação. No entanto continua a ser recordado por todos com o maior carinho e, acima de tudo muito amor.

Ainda durante esta conversa com Manuel Luís, Cifrão emocionou-se muito quando referiu a palavra mais importante para si, a "família". "A palavra mais importante para mim vai ser sempre a família, e quando eu digo família, os amigos são a família que nós escolhemos. As pessoas que nos rodeiam."

Uma conversa que não pode mesmo perder!