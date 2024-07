Filha mais nova de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos reaproxima ex-casal: «Foi a Caetana que fez tudo»

4 jul, 11:34

Fernanda Serrano, que assinalou ontem o 9º aniversário da filha mais nova, Caetana, marcou presença no Goucha aquando dos seus 50 anos, em novembro de 2023, e fez revelações inéditas, sobre a atual relação com o seu antigo marido.

Ao que parece, foi a filha mais nova de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos a grande responsável pela reaproximação do ex-casal: «Foi a Caetana que fez tudo» - afirmou, divertida. No entanto, parece que houve um outro cúmplice para que este reencontro marcante acontecesse. Veja tudo, no vídeo em cima.

Recorde-se que a atriz é ainda mãe de Santiago (de 19 anos), Laura (de 16) e Maria Luísa (14), todos fruto da relação com Pedro Miguel Ramos - de quem se separou em 2018, após 15 anos juntos.

Fernanda Serrano, que podemos ver atualmente em Cacau, estreou-se na ficção da TVI em 2000, com uma participação na novela Jardins Proibidos, e depois disso integrou o elenco de muitas outras novelas de sucesso, como Filha do Mar, Queridas Feras (um dos projetos mais marcantes da sua carreira, onde deu vida a uma personagem com cancro, tendo mais tarde enfrentado a mesma doença na vida real), Louco Amor, Mulheres e Quero é Viver, apenas para nomear algumas.

No À Conversa com Ana Rita Clara, em março deste ano, a atriz Maria Henrique revelou um momento íntimo muito especial que viveu com a amiga, que envolve a filha mais nova do ex-casal.

Veja como Caetana, a filha mais nova da atriz e do ex-apresentador cresceu, nesta galeria.