«É a mulher mais bonita da televisão!»: Cláudio Ramos encantado com namorada de ex-ator dos "Morangos com Açúcar"

3 jul, 16:51

Foi no Dois às 10, em agosto de 2023, que Cláudio Ramos expressou a sua admiração por Mafalda Castro, aquando da rubrica Conversas de Café, onde comentaram as férias da apresentadora da TVI.

«É a mulher mais bonita da televisão!»: afirmou Cláudio Ramos, mostrando-se encantado com namorada do ex-ator dos Morangos com Açúcar, Rui Simões. Veja tudo, no vídeo em cima.

O radialista e apresentador do novo formato Mistura Beirão (que conduz ao lado de Maria Cerqueira Gomes) fez parte da 3ª temporada de verão da série juvenil, dando vida ao tímido Bruno, perdidamente apaixonado por Becas (Sara Prata).

O ex-moranguito e Mafalda Castro acabam de ser pais! Manuel, o primeiro filho do casal, nasceu no passado dia 20 de junho.

Recorde-se que a apresentadora da TVI e o locutor de rádio estão juntos há já alguns anos e que partilham vários momentos a dois nas redes sociais, bem como um divertido podcast, sobre relações, "Bate Pé".

Veja o 'antes' e o 'depois' de Rui Simões nesta galeria.