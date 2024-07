O amor: Veja todas as imagens do reencontro de Inês Morais e o namorado Pedrinho

Veja aqui os beijos apaixonados do casal após a vitória de Inês Morais!

A grande edição do Big Brother 2024 começou no dia 24 de março de 2024 e, passados 3 meses, chegou ao fim, com a vitória de Inês Morais. Em exclusivo para o digital da TVI, Inês Morais teve uma pequena conversa com Mafalda Oliveira, repórter digital do Big Brother, em que falou um pouco do reencontro com Pedrinho: «Soube muito bem! Só espero que esteja tudo bem (...) Quero conversar com ele e ver como estamos, o que ele fez... Quero saber tudo!» Veja aqui:

Pedrinho, o famoso namorado de Inês, esteve presente na grande final, surpreendendo a namorada num momento tão especial. Em entrevista com Zé Lopes, no Big Brother - A Festa, o namorado de Inês falou sobre os comentários negativos que iam surgindo sobre Inês e o seu jogo dentro da casa: «É triste certas coisas que são ditas (...) É sempre complicado... Foi lidar». Veja a entrevista completa: