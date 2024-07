Cristina Ferreira: «Estou muito feliz porque...»

Carla Anes

4 jul, 10:14

No «Dois às 10», quatro anos após a trágica morte de Pedro Lima, Anna Westerlund, viúva do ator, voltou a sorrir ao amor. Está apaixonada por um dos melhores amigos de Pedro Lima, José Chaves, um dos filhos do famoso empresário Joaquim Chaves. O namoro já dura há vários meses e o amor de ambos é partilhado com a família e os amigos. Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz comentam a notícia em «Conversas de Café».