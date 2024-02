"Vivam a vida por vocês e por mim". Cristina Ferreira comove-se com história de mãe que viu o filho morrer-lhe no colo

Uma mãe que perdeu o filho precocemente foi convidada no programa 'Dois às 10' e a sua história comoveu Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Lucília Fernandes partilhou a experiência profundamente dolorosa que viveu depois de o seu filho ter perdido a luta contra o cancro. O sonho de Patrick, que morreu aos 35 anos, era lançar um disco e esse foi o desejo final que manifestou à mãe, pedindo que o concretizasse depois de partir. Apesar da tristeza, a mãe conseguiu honrar o último desejo do filho.

Lucília Fernandes contou que visitava diariamente o filho nos cuidados paliativos e, quando o hospital permitiu, Patrick pôde ir para casa com os pais, passando com eles a última noite antes de morrer. Nesse momento tocante, Patrick pediu à mãe que o deixasse partir e que realizasse o seu sonho: colocar a sua música a ser ouvida no mundo.

As palavras emocionadas desta mãe fizeram com que Cristina Ferreira e Cláudio Ramos se comovessem ao ouvir os detalhes da despedida de Patrick. "Quis vir morrer à minha frente", contou.

Lucília Fernandes acredita ainda que o filho foi vítima de negligência médica, na medida em que os médicos esperaram demasiado tempo para operar o filho.

Esta mãe assegura que não consegue superar a morte do filho, mas sublinha que sente muito orgulho por ter conseguido realizar o seu sonho e lançar o disco. Patrick "amava a vida, sorria, cantava, ninguém dizia que ele tinha a doença", refere a mãe.

Pode rever esta conversa no TVI Player!