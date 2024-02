Ainda se recorda do pormenor único do vestido de Cristina Ferreira na Gala dos 30 anos da TVI?

É já este mês que a TVI celebra o seu 31.º aniversário e recordamos um dos vestidos mais icónicos da gala do ano passado.

A apresentadora Cristina Ferreira surpreendeu com a escolha do seu vestido para a passadeira vermelha da comemoração dos 30 anos da TVI, que decorreu na Aula Magna, em Lisboa, em 2023.

Cristina Ferreira imortalizou a história da TVI no seu vestido branco, elaborando uma narrativa visual dos projetos pelos quais passou no canal de televisão. Numa entrevista conduzida por Zé Lopes, a apresentadora e Diretora de Entretenimento e Ficção explicou o conceito por detrás da escolha, destacando a importância simbólica atribuída à trajetória televisiva que o vestido representa.

Cristina Ferreira abordou de forma direta as críticas que a acusaram de ter copiado o vestido de Chiara Ferragni, uma influenciadora italiana, durante a sua aparição na passadeira vermelha da Gala dos 30 anos da TVI. "Já tínhamos um vestido vermelho e outro vestido branco, mas escolhi este porque quis", disse na altura.

"Para mim, teve um significado simbólico, pois ao desfilar naquela passadeira, trouxe consigo toda uma narrativa que me era pessoal", afirmou durante a emissão especial de aniversário da TVI, rejeitando as acusações de imitação e reforçando a carga emocional atribuída à escolha do vestuário.