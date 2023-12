Gostava de assistir ao Dança com as Estrelas? Esta é a sua oportunidade!

As inscrições para a próxima temporada do "Dança com as Estrelas" na TVI estão oficialmente abertas e a produção procura por entusiastas extraordinários que desejem apreciar a magia do espetáculo.

A expectativa em relação ao programa está no auge, principalmente devido à dinâmica entre a dupla de apresentadores formada por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo. Esta energia contagiante promete elevar o espetáculo a novos patamares, proporcionando a cada episódio uma experiência imperdível para os espetadores.

O processo de inscrição é simples. Basta clicar neste link e preencher o formulário: https://audience.audire.me/publico/DancaComAsEstrelas

Para além dos apresentadores, já foram revelados alguns dos participantes que prometem elevar o nível da competição. Nesta temporada, contaremos com a presença de figuras como Bernardo Sousa, Ana Guiomar, Ana Malhoa, Liliana Santos, Tiago Carreira e Raquel Tillo.

Não perca tempo e agarre esta oportunidade única de desfrutar do espetáculo ao vivo. As inscrições estão abertas e poderá ser uma das estrelas em destaque na plateia. O palco está pronto e o Dança com as Estrelas está à sua espera!