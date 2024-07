Vem aí em «Cacau»: Depois de se envolverem, Sal e Tiago fazem um «pacto de silêncio»

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) admite a Martim (Lucas Dutra) que passou a noite com Sal (Carolina Amaral), mas não se lembrar de nada, tendo acordado nu na cama com ela. Martim sorri divertido a dizer que assim ele nem sabe se gostou de estar com ela. Tiago esboça ar muito tenso.

Sal admite a Tiago também não ter memória do que aconteceu entre eles ontem. Ela diz-lhe que nesse caso podem fingir que nada se passou, Tiago olha-a espantado.

Convicta, Sal diz a Tiago que o melhor que têm a fazer é esquecerem que passaram a noite juntos, dizendo que isso somente ia trazer-lhes problemas desnecessários, ainda para mais quando eles não se recordam de nada que aconteceu. Ele acaba por sorrir com a leveza de Sal com o assunto.

Recorde-se que Sal esteve a tentar que Tiago e Cacau (Matilde Reymão) reatassem a relação: