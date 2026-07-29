«É assustador»: média de relações sexuais dos casais portugueses deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos incrédulos

  • Dois às 10
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Susana Dias Ramos marcou presença no programa "Dois às 10", da TVI, desta terça-feira, para falar sobre relações amorosas e intimidade nos casais. Durante a conversa, um dado partilhado por Cristina Ferreira acabou por surpreender os presentes em estúdio.

A apresentadora revelou ter tido conhecimento de um estudo sobre a frequência das relações sexuais entre os casais portugueses. "Eu vi um estudo assustador, das médias", afirmou Cristina Ferreira. Foi então que Susana Dias Ramos revelou o número que, segundo referiu, corresponde à média: "Duas vezes por mês".

A informação deixou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos visivelmente surpreendidos, levando a apresentadora a questionar a psicóloga. "Pode-se considerar normal?"

Em resposta, Susana Dias Ramos explicou que tudo depende da realidade de cada casal. "Se o casal estiver satisfeito, sim, mas um pode não estar", começou por esclarecer. A psicóloga acrescentou ainda que tem notado uma mudança nas queixas que recebe em consulta. "Ouço, por parte das mulheres, que os homens vão tendo menos desejo", revelou.

Questionada sobre as possíveis razões para esta realidade, Susana Dias Ramos apontou alguns fatores que poderão estar na origem da diminuição do desejo sexual. "Excesso de cortisol e dopamina nas redes sociais", explicou.

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