Em cima de uma prancha, Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes deixam as redes sociais em brasa

Margarida Corceiro, a atriz que dá vida a Rita em «Quero é Viver» e Francisca Cerqueira Gomes, a atriz que deu vida a Filipa em «Festa é Festa», estão juntas Havai.

Para além das aulas de Inglês que estão a ter, aproveitam os tempos livres para explorar e partilhar aventuras e momentos juntas.

No passado dia 6 de março, ambas partilharam nas suas contas de Instagram fotografias muito divertidas e descontraídas, em Honolulu.

Margarida Corceiro escreveu na sua publicação: "Living in a Pinterest board " e a amiga escreveu: "We won’t get over this".

