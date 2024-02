Há 59 min

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Maria Cerqueira Gomes marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

A apresentadora chegou e arrasou nesta ocasião que celebra uma data muito especial. De vestido transparente, brilhante e justo, a mãe de Francisca Cerqueira Gomes deixou tudo de 'queixo caído'.