Há 1h e 30min

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Mafalda Castro marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

A apresentadora desfilou e exibiu a 'barriguinha' de grávida, com um vestido preto e branco, em que a parte de cima era em jeito de laço e a parte de baixo era justa a marcar a silhueta.

Recorde-se que este bebé o fruto da relação de Mafalda Castro com Rui Simões.